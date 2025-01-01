Меню
Рэйф Файнс
Награды
Ralph Fiennes
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Рэйфа Файнса
Оскар 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1997
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best Breakthrough Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
ММКФ 2019
За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Берлинале 2011
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
