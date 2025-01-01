Меню
Эми Адамс
Награды
Награды и номинации Эми Адамс
Amy Adams
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Эми Адамс
Оскар 2019
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2009
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2006
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2022
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Female Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Сандэнс 2005
Драматичный
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2024
TIFF Tribute Performer Award
Победитель
TIFF Tribute Performer Award
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
