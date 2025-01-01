Спектакль по мотивам истории Ходжи Насреддина в Государственном театре наций

В Государственном театре наций состоится премьера спектакля режиссера Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин». Это первая кукольная постановка знаменитого кинорежиссера, которая стала дебютом в этом жанре для театра.

Сюжет и персонажи

В спектакле рассказывается история фольклорного персонажа Ходжи Насреддина от лица ишака, который помогает Ходже вернуть невесту из гарема эмира Тамерлана. В процессе они ведут философские беседы, что добавляет глубину к сказочной истории. Главный герой, Ходжа Насреддин, - это обманщик и плут, который с детства вдохновляет Тимура Бекмбетова своим парадоксальным и талантливым образом.

Куклы и voices

Особенностью постановки является использование кукол-марионеток, озвученных знаменитостями: голосами Константина Хабенского (Ходжа Насреддин), Евгения Миронова (Ишак) и Виктора Вержбицкого (Эмир). Также к участию приглашены Игорь Золотовицкий, Елизавета Боярская и Инга Оболдина.

Эстетика и атмосфера

Спектакль оформлен в стиле старого черно-белого кино, отсылающего к советской картине «Насреддин в Бухаре» 1943 года. На сцене предстанут улочки средневекового азиатского города, пестрый восточный базар и дворец эмира Тимура (Тамерлана).

Тема и философия

«С возрастом начинаешь понимать весь трагизм историй Насреддина – умного героя среди глупых и жадных людей», - делится своим видением Тимур Бекмамбетов. Спектакль поднимает вопросы свободы, любви и прав человека, отражая проблемы и чаяния различных эпох.

Награды и признание

Спектакль «Ходжа Насреддин» уже удостоен премии «Золотая маска-2022» как лучший спектакль театра кукол в номинации «Куклы / Спектакль». Это подтверждает высокое качество и интерес к постановке.

Не упустите возможность увидеть уникальное театральное событие, в котором соединяются кукольное искусство и философские размышления о жизни!