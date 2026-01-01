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Скоро в прокате «Бегущая»
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Гэри Олдман
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Награды и номинации Гэри Олдмана
Gary Oldman
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Награды и номинации Гэри Олдмана
Оскар 2018
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2026
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
Золотой глобус 2025
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1996
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший злодей
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
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