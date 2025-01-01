Меню
Награды и номинации Жан-Клода Ван Дамма

Награды и номинации Жан-Клода Ван Дамма
Золотая малина 1998 Золотая малина 1998
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 1989 Золотая малина 1989
Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994 MTV Movie & TV Awards 1994
Most Desirable Male
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993 MTV Movie & TV Awards 1993
Most Desirable Male
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992 MTV Movie & TV Awards 1992
Most Desirable Male
Номинант
