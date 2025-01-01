Меню
Киноафиша Персоны Клэр Дэйнс Награды

Награды и номинации Клэр Дэйнс

Claire Danes
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997 MTV Movie & TV Awards 1997
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
