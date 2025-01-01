Меню
Клэр Дэйнс
Награды
Награды и номинации Клэр Дэйнс
Claire Danes
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Клэр Дэйнс
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
