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Постер фильма Прогулки вдвоем
6.1
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6.1

Прогулки вдвоем

, 2022
Along for the Ride
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Прогулки вдвоем
6.1

О фильме

Летом перед колледжем прилежная ученица Оден встречает загадочного парня Илая, и во время ночных прогулок он помогает ей окунуться в беззаботную подростковую жизнь.

В ролях

Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Victoria
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Robert
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Хайди
Рикардо Уртадо
Jake
Женевьев Ханнелиус
Leah
Emma Pasarow
Auden
Бельмонт Камели
Eli
Лаура Кариуки
Maggie
Самия Финнерти
Esther
Paul Karmiryan
Adam
Режиссер Фиа Альварез
Сценарист Сара Дессен, Фиа Альварез
Композитор Beach House
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 апреля 2022
Премьера в мире 22 апреля 2022
Производство Screen Arcade
Другие названия
Along for the Ride, Déjate llevar, En route pour l'avenir, A Caminho do Verão, Álom két keréken, Because of you, Bezsenność we dwoje, Daj sa zviezť, La drum împreună, Letní úlet, Mycket mer än så, Ti giro intorno, Yol Arkadaşım, Безсоння для двох, Прогулки вдвоём, معًا في ليالي الصيف, 여름밤을 달려 봐, 单车上的夏天, 君と一緒に過ごした夏, 單車上的夏天, 夏夜追风

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 25 марта 2022

Отзывы о фильме

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