«Рубеж выживания»: Рецензия Киноафиши

2063 год. Из-за изменения климата уровень мирового океана повысился, и на затопленной Земле осталось всего два континента. Между их жителями разгорелась жесточайшая война за выживание. Четверо солдат уже давно находятся на заброшенной военной базе посреди океана и охраняют супероружие под названием «Марта». Во главе отряда — параноик сержант Хендрикс ( Томас Кречман ). Его правая рука — мрачная капрал Кэссиди ( Кейт Босуорт ), которая встречается со связистом — мускулистым рядовым Салливаном ( Люсьен Лависконт ). А поломки на базе устраняет эмоциональный инженер — рядовой Бэйнс ( Мартин Макканн ). Их двухгодичный контракт службы уже три месяца назад истек. Команда ждет корабль с новой сменой и в то же время опасается наступления врага.

Дела на бастионе идут плохо: ресурсы подходят к концу, после предыдущих штормов еще сломаны важные механизмы и опреснитель, башня накренилась, а последняя рыбалка выдалась неудачной. Напряжения в этой непростой ситуации добавляет тот факт, что новый шторм приближается, а на горизонте появляется не подающий сигналов корабль. Он, как оказалось, пуст, и команда загадочным образом исчезла. Вопреки приказу Салли сам связывается с командным центром, но не получает ответа. Все это выглядит крайне подозрительно, так что члены отряда начинают подозревать друг друга в предательстве. А самые смелые из них решают использовать таинственный корабль как спасительную шлюпку, чтобы вернуться домой.

Рубеж выживания

Сай-фай «Рубеж выживания» снял эстонский режиссер Танел Тоом , автор «Призвания», фильма-участника оскаровской гонки короткометражек. За сценарий отвечал Малачи Смит , хорошо проявивший себя в драматургии и диалогах. А Тоом нашел любопытные ходы для того, чтобы воплотить это на экране, и с большим мастерством снял тесные мрачные декорации. Четыре персонажа в экзистенциальном кризисе, которых исполняет отличный актерский состав, призваны рассказать о склонности человечества к паранойе и саморазрушению. Сдержанное и загадочное повествование интригует, погружая зрителей в то же состояние неопределенного будущего, в котором находятся герои.

Самыми напряженными и интересными сценами становятся те, в которых зреет конфликт между сержантом Хендриксом и остальной командой. В приглушенной тональности персонажи вступают в диалог минимально, отыгрывая все во взглядах. По фильму талантливо разбросаны подсказки и отвлекающие маневры, которые то помогают понять, по какому пути развивается история, то сбивают с него. Фильм строится как спектакль на четверых практически без смены локации. При том что героев всего четверо, про их прошлое и мотивы не до конца все понятно. Обычно об этом упоминают лишь одной фразой, которой не хватает для того, чтобы увидеть полную картину. Одновременно с этим складывается впечатление, что персонажей все же мало, особенно когда они начинают пропадать один за другим. Сюжет с этого момента больше напоминает «Мафию», но строится не по правилам. Общее количество участников в игре должно быть не меньше шести. Кажется, что и в фильме недостает пары ярких героев, запутывающих зрителей. И история начинает разваливаться, когда самые интересные персонажи не получают дальнейшего развития.

Рубеж выживания

«Рубеж выживания» — кино для тех зрителей, которые любят медленные триллеры, рефлексирующие на тему борьбы с изоляцией. Однако не ждите много напряженных сцен и динамичного развития сюжета. Фильм захватывает лишь до середины, затем он топчется на месте, чтобы повторить пару важных идей, и в финале разочаровывает банальным выводом. Недостаточно продуманный и неправдоподобный последний акт — главная проблема картины, которая страдает то ли от ограниченного бюджета, то ли от желания обнадежить зрителей, уставших от вечных войн. Зато аванпост, установленный в океане и оставшийся без связи с внешним миром, — точная метафора нас сегодняшних. Неспособные повлиять на что-либо, мы просто сидим и ждем какого-нибудь спасительного сигнала. Встревоженные и бессильные.