В ролях
Joey Anibal Mendez Jr.
Pitts
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Cecil Chambers
Сценарист
Cecil Chambers, Michael Miceli
Композитор
Erick Schroder
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
22 октября 2025
Премьера в мире
14 января 2025
Дата выхода
|7 марта 2025
|Бразилия
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|14
|14 января 2025
|Великобритания
|
|18
|18 сентября 2025
|ОАЭ
|
|18TC
Производство
End 2 End Productions, Triumphant Pictures
Другие названия
Bunker, Fallout, Sem Saída, Varjend