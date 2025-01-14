Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бункер
4.7
Киноафиша Фильмы Бункер
4.7

Бункер

, 2024
Bunker
США / боевик, криминал, триллер / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Бункер
4.7
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Trissa
Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди
Petra
Девон Сава
Девон Сава
Dell
Тайриз Гибсон
Тайриз Гибсон
Ty
Кристофер Бакус
Кристофер Бакус
Soren
Лиза Лонг
Beverly
Кэйл Браун
Earl
Joey Anibal Mendez Jr.
Pitts
Lorena Sarria
Lorena
Erik Ramos
Doctor
Режиссер Cecil Chambers
Сценарист Cecil Chambers, Michael Miceli
Композитор Erick Schroder
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 22 октября 2025
Премьера в мире 14 января 2025
Дата выхода
7 марта 2025 Бразилия 14
14 января 2025 Великобритания 18
18 сентября 2025 ОАЭ 18TC
Производство End 2 End Productions, Triumphant Pictures
Другие названия
Bunker, Fallout, Sem Saída, Varjend

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 11 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 30 октября 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше