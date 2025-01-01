Меню
Кейт Босуорт
Награды
Награды и номинации Кейт Босуорт
Kate Bosworth
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Кейт Босуорт
Золотая малина 2007
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Breakthrough Female Performance
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
