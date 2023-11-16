Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мститель Кевин Спейси начинает зловещую игру в трейлере триллера «Контроль»

Мститель Кевин Спейси начинает зловещую игру в трейлере триллера «Контроль»

16 ноября 2023 16:16
Мститель Кевин Спейси начинает зловещую игру в трейлере триллера «Контроль»

Первый фильм со Спейси после суда в Лондоне, по итогам которого с актера были сняты все обвинения.

Дистрибьюторская компания Planeta Inform представила дублированный трейлер остросюжетного валлийского фильма «Контроль», в котором антагониста воплотил изгнанный из Голливуда Кевин Спейси. При этом на экране актер не появится, ограничившись лишь присутствием в качестве зловещего голоса. К сожалению, в дубляже оригинальный голос Спейси слышен не будет.

Главная героиня фильма — молодая женщина по имени Стелла (Лорен Меткалф), сделавшая успешную политическую карьеру. Она всегда пребывает на виду, находясь под пристальным вниманием прессы, однако у нее есть темные секреты, включая компрометирующую любовную связь с премьер-министром. Загадочный незнакомец в исполнении Спейси каким-то образом прознал о темных делах Стеллы и решил ее наказать.

Когда Стелла берется отвезти домой дочь своего высокопоставленного любовника на беспилотном автомобиле, антагонист перехватывает контроль над машиной, так что девушка оказывается в ловушке. Герой Спейси зловеще говорит Стелле, что ее душа нуждается в покаянии. Это сулит девушке долгую и полную ужасов ночь на улицах Лондона.

Режиссером, сценаристом и продюсером картины является Джин Фолэйз.

В российский прокат «Контроль» выйдет 14 декабря.

Фото: Cupsogue Pictures
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Константин Эрнст анонсировал переосмысление «Семи самураев» с цифровыми советскими актерами Константин Эрнст анонсировал переосмысление «Семи самураев» с цифровыми советскими актерами Читать далее 17 ноября 2023
Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина» Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина» Читать далее 15 ноября 2023
Тимур Батрутдинов сыграет злодея в продолжении «Счастливых вместе» Тимур Батрутдинов сыграет злодея в продолжении «Счастливых вместе» Читать далее 16 ноября 2023
Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек» Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек» Читать далее 16 ноября 2023
Кейли Куоко пытается выйти из криминальной игры в трейлере экшен-комедии «Моя жена — киллер» Кейли Куоко пытается выйти из криминальной игры в трейлере экшен-комедии «Моя жена — киллер» Читать далее 16 ноября 2023
Мститель Кевин Спейси начинает зловещую игру в трейлере триллера «Контроль» Мститель Кевин Спейси начинает зловещую игру в трейлере триллера «Контроль» Читать далее 16 ноября 2023
Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом Читать далее 15 ноября 2023
Рокки и Джинджер спасают дочь в трейлере «Побега из курятника 2» Рокки и Джинджер спасают дочь в трейлере «Побега из курятника 2» Читать далее 16 ноября 2023
5 самых ожидаемых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн 5 самых ожидаемых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн Читать далее 16 ноября 2023
Максима Матвеева настигает его прошлое в трейлере «Триггера. Фильм» Максима Матвеева настигает его прошлое в трейлере «Триггера. Фильм» Читать далее 16 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше