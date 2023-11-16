Мститель Кевин Спейси начинает зловещую игру в трейлере триллера «Контроль»

Первый фильм со Спейси после суда в Лондоне, по итогам которого с актера были сняты все обвинения.

Дистрибьюторская компания Planeta Inform представила дублированный трейлер остросюжетного валлийского фильма «Контроль», в котором антагониста воплотил изгнанный из Голливуда Кевин Спейси. При этом на экране актер не появится, ограничившись лишь присутствием в качестве зловещего голоса. К сожалению, в дубляже оригинальный голос Спейси слышен не будет.

Главная героиня фильма — молодая женщина по имени Стелла (Лорен Меткалф), сделавшая успешную политическую карьеру. Она всегда пребывает на виду, находясь под пристальным вниманием прессы, однако у нее есть темные секреты, включая компрометирующую любовную связь с премьер-министром. Загадочный незнакомец в исполнении Спейси каким-то образом прознал о темных делах Стеллы и решил ее наказать.

Когда Стелла берется отвезти домой дочь своего высокопоставленного любовника на беспилотном автомобиле, антагонист перехватывает контроль над машиной, так что девушка оказывается в ловушке. Герой Спейси зловеще говорит Стелле, что ее душа нуждается в покаянии. Это сулит девушке долгую и полную ужасов ночь на улицах Лондона.

Режиссером, сценаристом и продюсером картины является Джин Фолэйз.

В российский прокат «Контроль» выйдет 14 декабря.