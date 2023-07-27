Кевин Спейси продолжает очищать свое имя: суд признал актера невиновным по всем пунктам

Лондонский королевский суд Саутуорка признал Кевина Спейси невиновным по всем девяти предъявленным ему обвинениям. Вердикт был вынесен после более чем 48-ми часов разбирательства. Журналисты BBC News, находившиеся на месте, сообщили, что актер выглядел счастливым, когда услышал объявление об оправдании.

Поводом для начала суда стали заявления четырех мужчин, обвинивших Спейси в девяти преступлениях сексуального характера в период с 2004 по 2013 год: семь обвинений были предъявлены за сексуальное насилие, одно — за принуждение к интимной близости, и еще одно — за принуждение к вступлению в сексуальные отношения. В своих показаниях представители стороны обвинения называли актера «сексуальным хулиганом» и «хищником».

Кевин Спейси

Однако Спейси и его адвокат Патрик Гиббс привлекли на свою сторону десять свидетелей, доказавших, что актер не совершал данные преступления. В числе прочих в его защиту на суде выступили певец Элтон Джон и режиссер Дэвид Ферниш, а также сын покойной голливудской звезды Джека Леммона, Крис Леммон. Самому Спейси также пришлось дать показания и пройти процедуру перекрестного допроса. В итоге суд согласился, что все описанные в обвинениях инциденты либо в принципе никогда не происходили, либо не являлись преступлениями.