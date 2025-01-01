Меню
Награды
Награды и номинации Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Золотая малина 2004
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2025
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2024
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2020
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2013
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Золотая малина 2006
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучшая песня
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
MTV Movie Awards 2015
Best Scared-As-S**t Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Dressed
Победитель
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Best Music Documentary
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Breakthrough Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
