Неугомонного дятла Вуди выгоняют из родного леса, и теперь он должен найти себе новый дом, в котором мог бы жить с комфортом. Вскоре он попадает в лагерь Ву-Ху — казалось бы, идеальное место, чтобы обосноваться. Вуди уверен, что теперь именно здесь будет его дом. Однако очень скоро выясняется, что лагерь под угрозой закрытия, и виной тому некий инспектор.
Когда Вуди встречает Мэгги, он вырезает и раскрашивает деревянную фигурку пингвина Чилли-Вилли (1953). Чилли-Вилли — персонаж, чьи короткометражные мультфильмы демонстрировались вместе с мультфильмами о Вуди Вудпекере в передаче «Шоу Вуди Вудпекера».