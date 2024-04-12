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Постер фильма Вуди Вудпекер отправляется в лагерь
4.5
Вуди Вудпекер отправляется в лагерь - Трейлер
Киноафиша Фильмы Вуди Вудпекер отправляется в лагерь
4.5

Вуди Вудпекер отправляется в лагерь

, 2024
Woody Woodpecker Goes to Camp
США / приключения, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Вуди Вудпекер отправляется в лагерь
4.5
Вуди Вудпекер отправляется в лагерь - Трейлер
Вуди Вудпекер отправляется в лагерь  Трейлер

О фильме

Неугомонного дятла Вуди выгоняют из родного леса, и теперь он должен найти себе новый дом, в котором мог бы жить с комфортом. Вскоре он попадает в лагерь Ву-Ху — казалось бы, идеальное место, чтобы обосноваться. Вуди уверен, что теперь именно здесь будет его дом. Однако очень скоро выясняется, что лагерь под угрозой закрытия, и виной тому некий инспектор.

В ролях

Хлоя Де Лос Сантос
Maggie
Kershawn Theodore
Mikey
Саванна Ла Рэйн
J.J.
Evan Stanhope
Gus
George Holahan-Cantwell
Orson
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Angie
Джош Лоусон
Джош Лоусон
Zane
Эстер Сон
Rose
Kushinka Jayewardene
Gina
CC Dewar
Devin
Режиссер Джонатан А. Розенбаум
Сценарист Кори Эдвардс, Jim Martin, Stephen Mazur, Уолтер Ланц
Композитор Майкл Лира
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 апреля 2024
Премьера в мире 12 апреля 2024
Бюджет $15 000 000
Производство Universal 1440 Entertainment, Universal Animation Studios
Другие названия
Woody Woodpecker Goes to Camp, El pájaro loco se va de campamento, Ağaçkakan Woody Yaz Kampında, Datel Woody jede na tábor, Dzięciołek Woody jedzie na obóz, El pájaro loco ¡Lío en el campamento!, Fakopáncs Frici a nyári táborban, Hacke Hackspett på sommarläger, Hakke Hakkespett på sommerleir, Pica-Pau: As Férias no Acampamento, Pica-Pau: Campo de Férias, Picchiarello al campo estivo, Picchiarello va in campeggio, Søren Spætte på sommerlejr, Woody le pic : Alerte au camp, Woody Woodpecker : Alerte en Colo, Woody Woodpecker geht ins Camp, Вуди Вудпекер отправляется в лагерь, Дятел Вуді вирушає у табір, ウッディー・ウッドペッカー　サマーキャンプ, 啄木鳥伍迪來去夏令營, Pica-Pau: Acampamento de Férias, Woody Woodpecker 2

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 16 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Вуди Вудпекер отправляется в лагерь - Трейлер
Вуди Вудпекер отправляется в лагерь Трейлер
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Отзывы о фильме

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Интересные факты

Когда Вуди встречает Мэгги, он вырезает и раскрашивает деревянную фигурку пингвина Чилли-Вилли (1953). Чилли-Вилли — персонаж, чьи короткометражные мультфильмы демонстрировались вместе с мультфильмами о Вуди Вудпекере в передаче «Шоу Вуди Вудпекера».

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