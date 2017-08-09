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Постер к сериалу Мистер Мерседес
Постер к сериалу Мистер Мерседес
Постер к сериалу Мистер Мерседес
Постер к сериалу Мистер Мерседес
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Мистер Мерседес
Мистер Мерседес (2017 - 2019) Mr. Mercedes 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Audience Network
Продолжительность 30 часов 0 минут
О чем сериал

«Мистер Мерседес» — американский детектив, сюжет которого основан на романе короля ужасов. Производством шоу занимается канал Audience. Пилотная серия вышла в 2017 году. Сюжет разворачивается вокруг детектива Билла Ходжеса, который отправляется на пенсию, не успев довести до конца дело о наезде на толпу людей. В результате инцидента погибло шестнадцать человек. Однако спустя какое-то время виновник сам находит Ходжеса и начинает его преследовать. Билл делает все возможное, чтобы отправить убийцу за решетку.

Мистер Мерседес - трейлер второго сезона
Мистер Мерседес
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер Janey Patterson
Брендан Глисон
Брендан Глисон Bill "Kermit" Hodges
Джек Хьюстон
Джек Хьюстон Dr. Felix Babineau
Роберт Стэнтон
Роберт Стэнтон Anthony "Robi" Frobisher
Келли Линч Deborah Hartsfield
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мистер Мерседес - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Мистер Мерседес - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Мистер Мерседес - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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