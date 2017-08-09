«Мистер Мерседес» — американский детектив, сюжет которого основан на романе короля ужасов. Производством шоу занимается канал Audience. Пилотная серия вышла в 2017 году. Сюжет разворачивается вокруг детектива Билла Ходжеса, который отправляется на пенсию, не успев довести до конца дело о наезде на толпу людей. В результате инцидента погибло шестнадцать человек. Однако спустя какое-то время виновник сам находит Ходжеса и начинает его преследовать. Билл делает все возможное, чтобы отправить убийцу за решетку.