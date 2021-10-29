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Постер к сериалу Колин: Черное и белое
Постер к сериалу Колин: Черное и белое
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Колин: Черное и белое
Колин: Черное и белое (2021 - …) Colin in Black & White 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сюжет американского драматического мини-сериала «Колин: черное и белое» разворачивается вокруг реальной биографии Колина Каперника. Зрители проследят историю жизни знаменитого футболиста со школьной скамьи и узнают, какие события сыграли ключевую роль в его судьбе. Колин является афроамериканцем, который воспитывался в белой приемной семье. Будучи темнокожим мальчиком, Каперник испытывал на себе давление расовых, классовых и культурных предрассудков. Однако юноша упорно шел к своей цели, несмотря ни на что.

Колин: Черное и белое - трейлер
Колин: Черное и белое
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ава ДюВерней
Ава ДюВерней
Колин Каперник
Колин Каперник
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер Teresa Kaepernick
Ник Офферман
Ник Офферман Rick Kaepernick
Джейкоб Бастер
Джейден Майкл
Джейден Майкл
Амарр Мерритт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Колин: Черное и белое - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Спайк Ли выступит режиссером документального сериала о Колине Капернике
Спайк Ли выступит режиссером документального сериала о Колине Капернике
Netflix выпустил трейлер мини-сериала о взрослении и спорте «Колин: черное и белое»
Netflix выпустил трейлер мини-сериала о взрослении и спорте «Колин: черное и белое»
Кадры из сериала
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