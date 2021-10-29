Сюжет американского драматического мини-сериала «Колин: черное и белое» разворачивается вокруг реальной биографии Колина Каперника. Зрители проследят историю жизни знаменитого футболиста со школьной скамьи и узнают, какие события сыграли ключевую роль в его судьбе. Колин является афроамериканцем, который воспитывался в белой приемной семье. Будучи темнокожим мальчиком, Каперник испытывал на себе давление расовых, классовых и культурных предрассудков. Однако юноша упорно шел к своей цели, несмотря ни на что.