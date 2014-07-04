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Плохое поведение - трейлер
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Плохое поведение. Трейлер

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Дата публикации: 4 июля 2014
Плохое поведение – В центре сюжета — история 16-летнего Рика Стивенса и его возлюбленной Нины Пеннингтон, которые пускаются в приключение, связанное с рок-н-роллом.
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