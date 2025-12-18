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Постер фильма Counting Crows: ты видел меня в последнее время?
8.2
Киноафиша Фильмы Counting Crows: ты видел меня в последнее время?
8.2

Counting Crows: ты видел меня в последнее время?

, 2025
Counting Crows: Have You Seen Me Lately?
США / документальный, музыка / 18+
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Постер фильма Counting Crows: ты видел меня в последнее время?
8.2
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Стив Керр
Cyndi Lauper
Musician
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Actor
Джефф Росс
Джефф Росс
Counting Crows
Self - Band
Эми Скотт
Self - Director
Адам Дуритц
Counting Crows
David Immerglück
Self - Guitarist, Counting Crows
Дэвид Брайсон
Self - Guitarist, Counting Crows
Charlie Gilligham
Self - Keyboardist, Counting Crows
Мэттью Молли
Self - Former Bass & Keyboards, Counting Crows
Rob Harvilla
Self - Music Historian
Режиссер Эми Скотт
Композитор Хезер МакИнтош
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 18 декабря 2025
Премьера в мире 18 декабря 2025
Производство Ringer Films, Shark Pig
Другие названия
Counting Crows: Have You Seen Me Lately?, Каунтинг кроуз: Сопство

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 декабря 2025

Отзывы о фильме

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