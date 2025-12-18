В ролях
Counting Crows
Self - Band
Эми Скотт
Self - Director
Адам Дуритц
Counting Crows
David Immerglück
Self - Guitarist, Counting Crows
Дэвид Брайсон
Self - Guitarist, Counting Crows
Charlie Gilligham
Self - Keyboardist, Counting Crows
Мэттью Молли
Self - Former Bass & Keyboards, Counting Crows
Rob Harvilla
Self - Music Historian
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Эми Скотт
Композитор
Хезер МакИнтош
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
18 декабря 2025
Премьера в мире
18 декабря 2025
Производство
Ringer Films, Shark Pig
Другие названия
Counting Crows: Have You Seen Me Lately?, Каунтинг кроуз: Сопство