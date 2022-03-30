Стоит ли смотреть «Девушку из Плейнвилля» с Эль Фаннинг?

О чем сериал «Девушка из Плейнвилля»?

О смерти несчастного Конрада Роя III (Колтон Райан), покончившего с собой 13 июля 2014 года на парковке у KMart в городке Фэйрхэвен, штат Массачусетс, и последующем судебном заседании, на котором выясняется виновность его подруги Мишель Картер (Эль Фаннинг) в случившемся. По версии следствия, именно Мишель виновна в смерти Конрада, доведя его до суицида.

Эль Фаннинг в сериале «Девушка из Плейнвилля»

На чем он основан и как связан с музыкальным сериалом «Хор»?

К сожалению, на вполне реальном и громком процессе «Государство против Мишель Картер», на котором и была представлена история отношений подростков — на момент смерти Конраду было 18, а Мишель 17 лет. Выяснилось, что они познакомились летом во Флориде в 2012 году, а после, вернувшись домой в родной Массачусетс, продолжили общение. Правда, с некоторыми особенностями. Они жили в разных городах, так что их дружба полностью развивалась онлайн — в сообщениях и электронных письмах, часть из которых и стала основанием для обвинений Мишель.

И Конрад, и Мишель боролись с психологическими проблемами. Конрад страдал от социальной тревожности и суицидальных мыслей (в октябре 2012 года на фоне развода родителей он предпринял неудачную попытку уйти из жизни), а Мишель в возрасте восьми лет боролась с расстройством пищевого поведения. В первое время после знакомства Мишель поддерживала Конрада и советовала обратиться за помощью к специалисту, но после, в июле 2014 года, ее мнение резко изменилось. Мотивы Мишель, решившей, что «было бы неплохо помочь ему умереть», до конца не ясны. Некоторые отмечали ее любовь к сериалу «Хор» и ассоциированию себя с одной из актрис сериала Лией Мишель, возлюбленный которой, Кори Монтейт, покончил с собой в июле 2013 года. На суде Картер давала противоречивые показания, а еще до суда изображала страдание и горе из-за смерти Конрада, хотя именно она в телефонном разговоре с ним в день смерти убедила молодого человека вернуться в машину и завершить задуманное.

Реальная Мишель Картер на заседании суда (2017)

Именно это, а не многочисленные и почти ежедневные сообщения Мишель, в которых она убеждает Конрада, что пора перестать сомневаться и приступить к делу, убедили судью Лоуренса Мониза в виновности девушки. Картер была приговорена к двум с половиной годам лишения свободы, из них 15 месяцев — в исправительном учреждении округа Бристоль, остальная часть срока условна.

Дело имело важное значение и для всей американской правовой системы, основанной на прецедентах — ведь Мишель осудили за слова, в чем многие увидели нарушение одной из важнейших свобод.

Девушка из Плейнвилля

Впечатление от первых серий

В сериалах, основанных на реальных событиях, основную интригу со всей очевидностью представляют мотивы героев, ведь об их действиях и их последствиях мы знаем более чем достаточно. И если в отношении бедняги Конрада все как будто бы понятно — он страдал от собственных завышенных ожиданий, которым не мог соответствовать и переносил их на родителей, с которыми неспособен был общаться — то о Мишель сказать хоть что-то определенное пока невозможно. Она очевидно играет роль горюющей — особенно характерны сцены, в которых она репетирует перед зеркалом встречу с мамой Конрада (Хлоя Севиньи) и поет финальную песню ее любимой героини из сериала «Хор», прощающейся с возлюбленным — но непонятно, понимает ли она, что играет. Эту неопределенность между двумя «крайними точками» возможного характера Мишель — невротической личностью, склонной к манипулированию ради привлечения внимания, с одной стороны, и запутавшейся в себе девушкой, с другой — очень точно отображает Эль Фаннинг, которой подобные роли замечательно удаются. К слову, Колтон Райан также играл неуверенного, страдающего от социальной тревожности подростка в недавней экранизации мюзикла «Дорогой Эван Хансен».

В том, насколько искусно сценаристам удается поддерживать эту интригу, и видится успех сериала. А тем, кто предпочитает догадкам и вымыслу факты, стоит обратить внимание на документальный фильм «Люблю тебя, теперь умри» (2019), который рассказывает о тех же событиях.