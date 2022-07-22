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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Новости: фотосессии
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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«Не могу поверить, что обошел всех Хемсвортов»: Джейсон Момоа признан «Человеком года»
Актёр был польщён и смущён, однако не упустил шанса подшутить над коллегами по цеху.
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2 декабря 2019 12:23
Рене Зеллвегер украсила обложку InStyle и рассказала об «унизительных» публикациях в таблоидах
Актриса научилась спокойно относиться к прессе – но это далось ей нелегко.
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15 ноября 2019 18:13
Звезда «Ангелов Чарли» Наоми Скотт рассказала, каково на самом деле работать с Кристен Стюарт
Похоже, актрисы нашли общий язык.
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15 ноября 2019 11:03
Кейт Бланшетт рассказала, от каких ролей предпочитает отказываться
Актриса снялась для обложки Harper’s Bazaar и рассказала о своих принципах.
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31 октября 2019 01:50
Бонд возвращается: Дэниел Крэйг и Леа Сейду на фотоколле «Нет времени умирать» в Италии
Промо-тур фильма начался в Италии, в городе Матера, где прошла часть съёмок. Дэниел Крэйг, Леа Сейду и создатель картины Кэри Фукунага позировали на фоне старинных стен города.
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11 сентября 2019 22:14
«Жертва фотошопа»: Дженнифер Энистон не узнали на обложке глянца
Для своих 50 лет Дженнифер Энистон выглядит потрясающе, но редакторам InStyle этого оказалось мало.
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6 сентября 2019 00:09
Как две капли: дочь Миллы Йовович поражает сходством со звездной мамой на своей первой обложке глянца
История повторяется: дочь Миллы Йовович Эвер снялась для обложки журнала Jalous, того самого, где в 90-х снималась и сама Милла.
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4 сентября 2019 13:56
«Будущее Человека-паука в надежных руках»: Том Холланд прокомментировал «разрыв» Disney и Sony
Пока Disney и Sony не торопятся начинать новый раунд переговоров о будущем Человека-паука, Том Холланд успокаивает фанатов.
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4 сентября 2019 00:00
Фото: Звёзды кино на Неделе моды в Париже
Звёзды кино и телевидения ознакомились с новинками следующего осенне-зимнего сезона.
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6 марта 2019 14:48
Фото: повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для Glamour
Пока поклонники юной звезды «Сумерек» Маккензи Фой дожидаются возвращения актрисы на большой экран в грядущей семейной сказке Disney «Щелкунчик и четыре королевства», сама
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25 сентября 2018 16:58
Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи снялись в фотосессии к фильму «Месть Лиззи Борден»
Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи занимаются продвижением своего нового проекта, драмы «Месть Лиззи Борден», которая является очередным переосмыслением одной из самых громких историй убийств
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19 сентября 2018 17:56
Герои 8 эпизода «Звездных войн» снялись в фотосессии для Vanity Fair
В этом году «Звездные войны» отмечают 40-летие, и по случаю юбилея знаменитый фотограф Анни Лейбовиц для спецвыпуска Vanity Fair подготовила фотосессию с актерами, снявшимися в новом, 8
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25 мая 2017 11:29
Звезды "Лавинг" Рут Негга и Джоэл Эдгертон снялись для Vogue
Звезды драмы «Лавинг» Рут Негга и Джоэл Эдгертон вместе снялись в фотосессии для ноябрьского номера Vogue, перед объективом знаменитого fashion-фотографа Марио Тестино примерив самые
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18 октября 2016 12:05
Звезда «Мистера Робота» Рами Малек похвастался дружбой с Робертом Дауни-младшим
Похоже, что стать лучшими друзьями с «Железным человеком» Робертом Дауни-младшим — проще простого. Все, что для этого нужно — получить роль в каком-нибудь популярном сериале,
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14 июля 2016 16:01
Звезды «Отряда самоубийц» украсили обложки Entertainment Weekly
После того, как «Бэтмен против Супермена» не сумел продемонстрировать достойные результаты в прокате, Warner Bros. особые надежды возлагает на свой следующий супергеройский блокбастер
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8 июля 2016 14:55
Идрис Эльба дал интервью Джону Фавро в новом фотосете для Interview
В новом номере издания Interview Идрис Эльба дал интервью своему коллеге – режиссеру Джону Фавро, с которым вместе работал над созданием «Книги джунглей», рассказав о том, каково
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8 июля 2016 14:51
Джефф Голдблюм рассказывает о рабочих буднях в фотосете для Interview
Джефф Голдблюм, звезда стартовавшего в прокате сиквела «Дня независимости», снялся в фотосессии для нового номера издания The Interview, поделившись с взявшим у него интервью актером и
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24 июня 2016 14:22
Все герои «Отряда самоубийц» на новых постерах к фильму
Warner Bros. выпустила уже столько постеров, что их хватило бы на оклеивание комнаты даже самого неистового фаната «Отряда самоубийц». На днях в сети появилась очередная порция постеров
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23 июня 2016 09:21
Новый «Тарзан» Александр Скарсгард в фотосете для итальянского Vanity Fair
Александр Скарсгард, звезда нового «Тарзан. Легенда», стал героем фотосессии для июньского номера итальянской версии издания Vanity Fair. В интервью глянцу 39-летний Скарсгард
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21 июня 2016 08:09
Звезда фильмов Нолана Киллиан Мерфи снялся в фотосете для Esquire
Киллиан Мерфи, бессменный участник практически всех фильмов Кристофера Нолана, особенно запомнившийся своей ролью в «Бэтмен: Начало», стал героем нового номера британского Esquire. На
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18 июня 2016 10:12
Звезда «Девушки в поезде» Хейли Беннетт в фотосессии для Interview, июнь-июль 2016
Хейли Беннетт, которую в 2016 году можно будет увидеть в компании Эмили Блант в «Девушке в поезде», стала «лицом» нового номера журнала Interview июнь-июль 2016. В интервью,
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14 июня 2016 10:06
Кристиан Слейтер обсудил «Мистера Робота» в фотосете для Esquire
Первую декаду нового века Кристиан Слейтер, некогда пользовавшийся невероятной популярностью, провел почти в забвении – ему никак не удавалось получить качественную роль, а большинство его
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10 июня 2016 16:26
Дэниел Рэдклифф рассказал о съемках в «Иллюзии обмана 2» в фотосете для Modern Luxury
Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф в преддверии выхода на экраны «Иллюзии обмана 2» снялся в фотосессии для Modern Luxury, в интервью изданию обсудив с журналистами свою
Написать
9 июня 2016 16:36
Звезды «женских» «Охотников за привидениями» украсили обложки Elle
В преддверии премьеры «женского» ремейка «Охотников за привидениями» звезды фильма продолжают подогревать к нему интерес, щедро раздавая многочисленные интервью. Глянцевый
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9 июня 2016 13:22
Звезда «Люди Икс: Апокалипсис» Тай Шеридан стал героем фотосета Esquire
Тай Шеридан, совсем недавно блеснувший в роли молодого Циклопа в новых «Людях Икс: Апокалипсис», стал героем стильной постановочной кинематографичной фотосессии для Esquire, компанию в
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8 июня 2016 17:14
Лиам Хемсворт рассказал о негативных сторонах славы для GQ
Лиам Хемсворт, которого зрители совсем скоро увидят на большом экране в долгожданном сиквеле «Дня независимости», снялся в фотосессии для нового номера GQ, в интервью австралийской версии
Написать
8 июня 2016 16:11
Звезда «Властелина колец» Вигго Мортенсен украсил обложку Esquire
Вигго Мортенсен, знакомый всем без исключения по роли в трилогии «Властелин колец», стал героем нового номера журнала Esquire июнь-июль 2016. На страницах Esquire актер не только снялся в
Написать
8 июня 2016 10:18
Звезда «Людей Икс» Эван Питерс рассказал о съемках в «Апокалипсисе»
Эван Питерс, которого с мая можно вновь увидеть на большом экране в «Люди Икс: Апокалипсис» в интервью журналу HERO рассказал, как готовился к своей роли мутанта Ртути. Актер признался,
Написать
7 июня 2016 17:19
Иван Реон рассказал о своем герое из «Игры престолов» в фотосете для The Laterals
Иван Реон, на протяжении вот уже шести лет снимающийся в «Игре престолов», в фотосессии для издания The Laterals откровенно рассказал о своем герое Рамси Болтоне. Судя по интервью актера,
Написать
7 июня 2016 16:27
Звезды «Отряда самоубийц» украсили обложки CinemaTeaser
До премьеры «Отряда самоубийц» остается 2 месяца, и студия Warner Brothers уже запустила промо кампанию, посвященную фильму. Так, герои супергеройского блокбастера украсили обложки французского
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7 июня 2016 16:09
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