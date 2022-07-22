Прокляты и забиты: «Сторож» Юрия Быкова

На «Кинотавре» показали новую драму от автора «Майора» и «Дурака» — к удивлению многих, она оказалась чистой притчей, а не социальной зарисовкой. Режиссер на премьере просил судить его строго. Ксения Реутова считает, что делать этого как раз не стоит.