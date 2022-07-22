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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Кинотавр-2019
Новости: Кинотавр-2019
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Фильмы «Верность» и «Гроза» покажут на «ТНТ Premier»
Обе картины принимали участие в основном конкурсе «Кинотавра».
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18 июня 2019 17:28
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова
Лучшим дебютным фильмом фестиваля назвали картину Анны Пармас «Давай разведемся».
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16 июня 2019 20:36
Прокляты и забиты: «Сторож» Юрия Быкова
На «Кинотавре» показали новую драму от автора «Майора» и «Дурака» — к удивлению многих, она оказалась чистой притчей, а не социальной зарисовкой. Режиссер на премьере просил судить его строго. Ксения Реутова считает, что делать этого как раз не стоит.
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16 июня 2019 18:16
Что у нас с сексом: «Верность» Нигины Сайфуллаевой
Ксения Реутова о самом скандальном фильме «Кинотавра».
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15 июня 2019 16:11
Разлюбить по-русски: «Давай разведемся» Анны Пармас
Режиссер самых известных клипов группы «Ленинград» сняла комедию о разводе, в которой героиня Анны Михалковой учится жить без мужа. Ксения Реутова пытается проникаться женской эмансипацией российского кинематографа на «Кинотавре».
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13 июня 2019 13:47
Стали известны победители конкурса короткого метра на «Кинотавре»
Главный приз завоевал фильм «Топливо».
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13 июня 2019 10:40
Униформа и содержание: «Большая поэзия» Александра Лунгина
«Кинотавр» ищет героя нашего времени: на фестивале показали фильм, в котором молодые инкассаторы пишут стихи и делают ставки на петушиных боях. Ксения Реутова о новом фильме с Александром Кузнецовым.
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12 июня 2019 16:38
Я из страшной русской сказки: «Керосин» Юсупа Разыкова
Ксения Реутова сообщает, что в конкурсе фестиваля «Кинотавр» появился первый претендент на призы – сказочная история о бабушке, которая получает вести с того света и знает толк в живой и мертвой воде.
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11 июня 2019 15:46
Драмы больше нет: «Одесса» Валерия Тодоровского
Главный российский фестиваль «Кинотавр» открылся фильмом, в котором один из лучших отечественных режиссеров вспоминает собственное детство – с неожиданными последствиями. Ксения Реутова наблюдала в Сочи за густонаселенной драмой режиссера «Стиляг».
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10 июня 2019 15:08
В Сочи стартовал «Кинотавр»
В основную конкурсную программу фестиваля в этом году вошли 15 картин.
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10 июня 2019 12:51
На «Кинотавре» покажут сериал Бориса Хлебникова «Шторм»
Специальный показ проекта режиссёра «Аритмии» пройдёт вне конкурсных программ.
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22 мая 2019 11:19
Дебюты, женщины, наследие: Стала известна программа 30-го «Кинотавра»
В основном конкурсе примут участие 15 картин.
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29 апреля 2019 14:08
Констанин Хабенский возглавит жюри основного конкурса «Кинотавра»
В 2019 году фестиваль отмечает 30-летний юбилей.
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29 апреля 2019 13:24
На «Кинотавре» в Сочи впервые проведут форум киношкол
Открытый российский кинофестиваль пройдет в 30-й раз.
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3 апреля 2019 13:29
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