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Новости: аниме
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Топ-5 романтических аниме за последние годы
Седзе, комедия, повседневность и все прелести для отаку-единомышленников.
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25 апреля 2022 11:06
Что смотреть после «Платинового предела»: 10 похожих аниме
25 марта выйдет последний эпизод нашумевшего сериала «Платиновый предел» от автора манги «Тетрадь смерти». Рассказываем, что еще посмотреть в духе этого аниме.
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22 марта 2022 15:48
5 лучших женских персонажей из аниме «Атака титанов»
Финал культового сериала «Атака титанов» будет совсем скоро, поэтому мы решили вспомнить самых интересных и сильных героинь за все вышедшие сезоны.
1 комментарий
16 марта 2022 17:05
Новая адаптация «Бегущего по лезвию», финал арки демонического поезда и One Piece: 5 главных аниме-сериалов ноября
Рассказываем, что смотреть в ноябре от японских аниматоров и как не заскучать во время локдауна.
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1 ноября 2021 19:00
Сёнэн, махо-сёдзе и исэкай: как не запутаться в аниме-терминологии?
Карманный глоссарий для начинающих анимешников.
1 комментарий
25 октября 2021 18:00
Что смотреть, если понравился «Очень приятно, Бог»: 7 сверхъестественных сёдзе-аниме
Ангелы смерти, фейри, кошки, принцессы солнца и многие другие.
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19 октября 2021 19:00
Советы от братика Урамити, как справиться с депрессией
Спойлер – никак.
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12 октября 2021 12:00
Поющие вампиры, недобоги и Netflix: 9 главных аниме-сериалов октября
Поющие вампиры, проект от создателя «Тетради смерти», офисная романтика и черная комедия про девочку, видящую призраков.
Написать
1 октября 2021 19:40
10 отличных аниме-сериалов от Netflix на любой вкус и возраст
Стриминговый сервис давно уже производит и лицензирует не только типично американские продукты. В библиотеке платформы есть немало японских мультфильмов для поклонников любого жанра.
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3 июня 2021 14:04
Что смотреть, если понравился «Клинок, рассекающий демонов»? Лучшие сёнэны последних лет
На экраны вышел фильм-продолжение про Тандзиро Камадо и его сестру Нэдзуко «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”», в котором они борются против высших и низших лун вместе с пламенным столпом Кёдзюро Рэнгоку. В рамках релиза аниме мы решили собрать еще несколько таких же интересных, мистических и таинственных проектов в жанре сёнэн, чтобы не было скучно ждать второго сезона «Клинка, рассекающего демонов».
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20 мая 2021 14:56
Кевин Смит займётся продолжением мультсериала про Хи-Мэна
Проект станет продолжением оригинального мультсериала.
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19 августа 2019 16:28
У аниме «Акира» появится продолжение
Им займётся создатель оригинала Кацухиро Отомо.
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5 июля 2019 13:39
Стала известна дата выхода «Акиры» Тайки Вайтити
Экранизация культовой манги столкнётся в прокате с четвёртым «Джоном Уиком».
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27 мая 2019 11:35
Создатели «Кастлвании» сделают аниме-сериал по мотивам греческих мифов
Анимацией проекта для Netflix займётся та же студия, которая работала над «Кастлванией».
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13 марта 2019 11:46
«Мирай из будущего» и будущее аниме на Netflix
Илья Зверев проследил путь японской анимации к широкому зрителю. Оказалось, он ведет через Netflix.
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29 января 2019 14:13
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