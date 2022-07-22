Что смотреть, если понравился «Клинок, рассекающий демонов»? Лучшие сёнэны последних лет

На экраны вышел фильм-продолжение про Тандзиро Камадо и его сестру Нэдзуко «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”», в котором они борются против высших и низших лун вместе с пламенным столпом Кёдзюро Рэнгоку. В рамках релиза аниме мы решили собрать еще несколько таких же интересных, мистических и таинственных проектов в жанре сёнэн, чтобы не было скучно ждать второго сезона «Клинка, рассекающего демонов».