Шоу должно продолжаться: 8 бессмертных кинофраншиз

Все началось в начале 90-х, когда Том Круз вместе с Полой Вагнер основал свою собственную кинокомпанию Cruise/Wagner Productions. В качестве стартового проекта владельцы избрали ремейк шпионского сериала 60-х «Миссия невыполнима», от которого Круз фанател в детстве. Актер не только дебютировал как продюсер, но и сам сыграл суперагента Итана Ханта, возглавляющего секретный отряд по борьбе с международной преступностью. Первый же фильм, поставленный Брайаном Де Пальмой, стал большим хитом, положив начало кассовой кинофраншизе. В июне 2023 года состоится премьера шестой «Миссии», поделенной на две части — продолжение выйдет ровно год спустя.

Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1

Бондиана

«Бондиана» — одна из самых продолжительных серий фильмов в истории, насчитывающая уже 25 официальных частей. Агент 007 был придуман журналистом Яном Флемингом в годы Второй мировой. После возвращения с фронта писатель выпустил роман «Казино Рояль», ставшую бестселлером. Всего же им было создано четырнадцать книг (далее эстафету перехватили другие авторы), активно экранизируемых с 1962 года. В отличие от франшизы «Миссия невыполнима», где Итана Ханта неизменно играет Том Круз, за годы существования «бондианы» в шкуре британского разведчика успели побывать разные люди — от Шона Коннери до Дэниела Крэйга. И невзирая на гибель последнего Бонда в «Не время умирать», очевидно, что уже совсем скоро студийные боссы подыщут на эту роль другого артиста.

Не время умирать

Долгоиграющими и прибыльными бывают не только шпионские боевики, но и фильмы ужасов. Слэшер «Пятница 13-е» — наглядный тому пример. Первая часть создавалась Шоном С. Каннингэмом в далеком 1980 году с целью заработка на успехе «Хэллоуина». По сюжету, кто-то зверски расправлялся с вожатыми лагеря «Хрустальное озеро», где несколько лет назад трагически погиб мальчик по имени Джейсон. Мало кто ожидал, что малобюджетный и сделанный наспех ужастик обретет культовый статус и разрастется до полноценной кинофраншизы, по сей день подающей признаки жизни. Оригинальная линейка фильмов завершилась еще в начале нулевых, когда исписавшиеся авторы отправили своего злодея в космос. В 2005 году Джейсон вернулся, чтобы сойтись лицом к лицу с другим выдающимся душегубом — Фредди Крюгером, после чего возник вполне сносный ремейк. В 2023 году было объявлено, что независимая студия А24 адаптирует сюжет «Пятницы» под телеформат, так что маньяк в хоккейной маске и не думает отправляться на покой.

Пятница 13-е

Звездные войны

«Звездные войны» — космическая опера, известная практически каждому человеку на планете. Крестным отцом великой саги выступил Джордж Лукас, выходец из Нового Голливуда, по иронии судьбы на пару со Стивеном Спилбергом его же и убивший. После выхода «Челюстей», а затем и «Новой надежды» продюсеры поняли, что массовый продукт окупается куда легче неоднозначных авторских высказываний какого-нибудь Скорсезе. Так началась эра блокбастеров, а вместе с ней и превращение скромного по современным меркам четвертого эпизода «Звездных войн» в полноценную трилогию. В центре сюжета джедай Люк Скайуокер, которому необходимо вызволить из заточения принцессу Лею и одолеть Дарта Вейдера, обладающего оружием массового поражения. На рубеже XX-XXI веков Лукас вернулся к этой сказке и снял три приквела, которые пусть и разделили фанатов на два лагеря, но существенно расширили вселенную «ЗВ». Далее последовали приквелы, делавшиеся уже под руководством Джей Джей Абрамса и принятые еще хуже. Несмотря на солидный возраст и обилие художественных неудач, кинофраншиза становится лишь популярнее и регулярно дополняется сериалами и спин-оффами на любой вкус.

Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда

Звездный путь

Русскоязычная аудитория зачастую воспринимает «Звездный путь» как менее удачного брата «Звездных войн», однако путешествие экипажа звездолета «Энтерпрайз» началось задолго до схватки Скайуокера с Вейдером, а его влияние на поп-культуру соразмерно творению Лукаса. Первый эпизод оригинального сериала франшизы Star Trek, созданный Джином Родденберри, вышел в эфир аж в 1966 году. События происходили в далеком будущем, когда человечеству удалось освоить космос. Главный герой — капитан исследовательского судна, команда которого путешествует в самые отдаленные уголки галактики, выполняя различные задания. В своем изначальном виде «Звездный путь» просуществовал три года и не имел столь широкого успеха, потому был снят с эфира. Признания команде «Энтерпрайза» пришлось ждать 10 лет, когда вышло полнометражное продолжение с теми же актерами, породившее удивительно живучий киносериал. Как водится, сегодня кинофраншиза насчитывает десятки спин-оффов, сиквелов, приквелов, ремейков и мультфильмов по мотивам, некоторые из которых не уступают по качеству оригиналу.

Звездный путь: Пикар

MCU

В 2008 году на большие экраны вышел «Железный человек», открывший дверь в одну из самых важных киновселенных в истории кинематографа, получившую название MCU (Marvel Cinematic Universe). Дав каждому из супергероев по сольнику, в 2012 году Marvel объединила их в «Мстителях», в результате триумфа которых каждая студия захотела провернуть то же самое. Но никому из конкурентов и близко не удалось подобраться к той планке, которую задали супергерои во главе с Тони Старком и Стивом Роджерсом. После грандиозного «Финала» франшиза органично заменила старых персонажей новыми, а график релизов сегодня расписан на пять лет вперед. Параллельно с полнометражными лентами на стриминге Disney+ регулярно выходят сериалы, которые необходимо смотреть для понимания общей картины. Удивительно, но, несмотря на пугающее количество действующих лиц и проектов, неразрывно связанных между собой, интерес к MCU лишь возрастает, о чем наглядно свидетельствуют кассовые сборы. Так что до предрекаемого некоторыми скептиками упадка жанра еще очень и очень далеко.

Мстители: Финал

Вдохновляясь «Кинг-Конгом» и «Чудищем с глубины 20 000 саженей», в 1950-е японский продюсер Томоюки Танаке решил создать собственный фильм про огромного монстра. В основу завязки сюжета лег реальный инцидент, когда местные моряки, оказавшись неподалеку от американских ядерных испытаний, пострадали от радиации. При этом образ доисторического ящера Годзиллы был вдохновлен печально известными событиями августа 1945 года. Сюжет закручен вокруг чудища, несколько лет пребывавшего в спячке на дне Тихого океана. Когда существо пробуждается, в Японском море начинают пропадать корабли, после чего атаке подвергается деревушка на острове Одо. Не чувствуя никакого сопротивления, Годзилла берет курс на Токио. Японская рефлексия на атомные удары в конечном счете породила поп-культурный феномен: киноленты про Короля монстров с переменным успехом производятся по сей день — как на родине, так и в Голливуде.

Годзилла

Когда в 2001 году свет увидел полицейский триллер про банду автогонщиков, промышляющих грабежом фур с DVD-плеерами, никто и вообразить не мог, во что все это однажды выльется. Переломной оказалась пятая часть, когда «Форсаж» окончательно трансформировался из кинематографического аналога Need For Speed в масштабный шпионский боевик, а стритрейсеры эволюционировали в настоящих супергероев. Затем, где-то после седьмого фильма, у создателей главной семейной саги современности проснулась самоирония, в результате чего градус творящегося на экране безумия достиг возможного предела. Вопреки всем метаморфозам, «Форсаж» остается одним из популярнейших киносериалов нашего времени. Поэтому нет никаких сомнений, что даже после финальной, 11-й части франшиза не прекратит свое существование.