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Адриано Челентано

Adriano Celentano
Адриано Челентано
Адриано Челентано Adriano Celentano
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Дата рождения
6 января 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Адриано Челентано

Родился 6 января 1938 года. Милан, Италия.

Фильмография Адриано Челентано
Ворчун
Ворчун
комедия, приключения 1986, Италия
7.0
Синг-Синг
Синг-Синг
комедия 1983, Италия
6.0
Особые приметы: красавчик
Особые приметы: красавчик
комедия 1983, Италия
6.0
Бинго-Бонго
Бинго-Бонго
комедия 1982, Италия / ФРГ
6.0
Безумно влюбленный
Безумно влюбленный
мелодрама, комедия 1981, Италия
7.0
Туз
Туз
комедия 1981, Италия
7.0
Укрощение строптивого
Укрощение строптивого
комедия 1980, Италия
7.0
Бархатные ручки
Бархатные ручки
комедия, мелодрама 1979, Италия
7.0
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24 августа 2015 00:00
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1 комментарий
27 мая 2022 18:02
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