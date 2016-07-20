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Адриано Челентано
Адриано Челентано
Adriano Celentano
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Адриано Челентано
Adriano Celentano
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Дата рождения
6 января 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Адриано Челентано
Родился 6 января 1938 года. Милан, Италия.
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Фильмография Адриано Челентано
Ворчун
комедия, приключения
1986, Италия
7.0
Синг-Синг
комедия
1983, Италия
6.0
Особые приметы: красавчик
комедия
1983, Италия
6.0
Бинго-Бонго
комедия
1982, Италия / ФРГ
6.0
Безумно влюбленный
мелодрама, комедия
1981, Италия
7.0
Туз
комедия
1981, Италия
7.0
Укрощение строптивого
комедия
1980, Италия
7.0
Бархатные ручки
комедия, мелодрама
1979, Италия
7.0
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1 комментарий
27 мая 2022 18:02
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