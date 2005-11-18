Брайан Джонс – выдающийся артист, рок-звезда, легендарный модник и ловелас. За семь лет его недолгой музыкальной карьеры он стал музыкальной иконой, создав одну из величайших групп мира - The Rolling Stones.

Джонс был известен как непревзойденный декадент второй половины ХХ века: он восставал против всего мира, а когда ему надоедало ненавидеть мир – он им наслаждался. Однако его неукротимое пристрастие к наркотикам и алкоголю, подпитывающее скрывающийся внутри порочный нрав, стало легендарным. Это не рассказ о группе The Rolling Stones. Это – история таинственного убийства одного из самых талантливых музыкантов шестидесятых. Он умер жаркой летней ночью, от рук человека, которого едва знал. Смерть его была окутана тайной до тех пор, пока убийца не сознался в преступлении на собственном смертном одре.