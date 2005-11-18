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Постер фильма В дурмане
Постер фильма В дурмане
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы В дурмане

В дурмане

Stoned 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Брайан Джонс – выдающийся артист, рок-звезда, легендарный модник и ловелас. За семь лет его недолгой музыкальной карьеры он стал музыкальной иконой, создав одну из величайших групп мира - The Rolling Stones.

Джонс был известен как непревзойденный декадент второй половины ХХ века: он восставал против всего мира, а когда ему надоедало ненавидеть мир – он им наслаждался. Однако его неукротимое пристрастие к наркотикам и алкоголю, подпитывающее скрывающийся внутри порочный нрав, стало легендарным. Это не рассказ о группе The Rolling Stones. Это – история таинственного убийства одного из самых талантливых музыкантов шестидесятых. Он умер жаркой летней ночью, от рук человека, которого едва знал. Смерть его была окутана тайной до тех пор, пока убийца не сознался в преступлении на собственном смертном одре.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 18 ноября 2005
Дата выхода
18 ноября 2005 Великобритания
MPAA R
Сборы в мире $187 160
Производство Number 9 Films, Finola Dwyer Productions, Scala Productions
Другие названия
Stoned, Stoned - A História Secreta dos Rolling Stones, Stoned - Brian Jones halála, Stoned, Anos Loucos, Stoned, el genuino Rolling Stone, The Wild and Wycked World of Brian Jones, В дурмане, ブライアン・ジョーンズ　ストーンズから消えた男
Режиссер
Стивен Вули
В ролях
Лео Грегори
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси
Амелия Уорнер
Амелия Уорнер
Альфи Аллен
Альфи Аллен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
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