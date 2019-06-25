TheatreHD: Кинки Бутс, 2019

Реальная история небольшой семейной обувной фабрики сначала превратилась в фильм (2005), а затем — в мюзикл (2016), который покорил обе стороны Атлантики. Чарли, владелец фабрики, который безуспешно пытается спасти свой семейный бизнес в провинциальном городке, находит поддержку с самой неожиданной стороны. Случайная знакомая Лола (она же — Саймон, бывший боксёр) подкидывает Чарли идею начать выпуск нестандартной обуви для «дрэг-квин». Диковинная пара партнёров рьяно принимается за дело, а параллельно учится понимать друг друга, принимать свои различия и противостоять агрессивному неприятию со стороны более традиционных соотечественников. Мюзикл, снятый в лондонском театре Адельфи, впервые выходит на большой экран. На сцене театра «Адельфи». Возьмите двух людей, у которых (по крайней мере, так они думают вначале) нет ничего общего, заставьте их решать одну сложную задачу, — и у вас уже есть основа для крепкой драмы с элементами комедии. Добавьте к этому блеск мишуры, высоченные каблуки, яркий макияж и роскошное шоу – и получится экзотическая обёртка сюжета, который просто просится на музыкальную сцену. Драматург Харви Файерстин, режиссёр и хореограф Джерри Митчелл и лауреатка Грэмми Синди Лопер не пропустили этот шанс, и создали из реальной истории, приключившейся в провинциальном британском Нортгемптоне, феерическое музыкальное шоу, которое критики осыпали высочайшими оценками и наградами и в Британии, и в США. Вырванный из привычной лондонской жизни смертью отца, Чарли сначала погружается в проблемы наследной обувной фабрики, которую ждёт неминуемое банкротство, затем знакомится с шокирующим миром «дрэг-квин»; совместно с новым партнёром Лолой/Саймоном перепрофилирует производство, чтобы начать выпускать модели обуви на каблуках 47 размера, и даже готовится принять участие в миланской неделе моды со своими моделями. Сияющие блёстками наряды, невероятные танцы (вы не представляете, как могут быть пластичны рослые мужчины на 15-сантиметровых каблуках, танцующие на движущемся конвейере!), череда забавных шуток и смешных ситуаций, вытекающих из сюжета, в котором обыватели и суровые работники фабрики сталкиваются с яркими мужчинами, которые не боятся отстаивать свой образ жизни… «Кинки бутс» — это не просто захватывающее шоу, но ещё и история борьбы, потерь, безвыходных ситуаций, непонимания окружающих, из которой главные герои выходят, вынося, наверное, главное достижение — свою дружбу. Лолу (Мэтт Хенри, финалист одного из сезонов шоу «Голос») объединяет с Чарли (обаятельный актёр многих лондонских мюзиклов Киллиан Доннелли) не только общее предприятие, но и вечная проблема отцов и детей: отношения с отцами не складывались у обоих. Да и в других героях спектакля зрители с сочувствием узнают себя (чего стоит отдельный номер, посвященный девушкам, которые постоянно влюбляются не в тех парней). Истории о том, как важно принимать себя и других такими, какие они есть, всегда вдохновляют. А высокие каблуки не только возвышают над толпой, — они дарят уверенность в себе. «Кинки бутс» точно заставят поверить в себя и в то, что любые сложности преодолимы, а одну из ключевых песен постановки Everybody Say Yeah («Все говорят да») захочется ещё долго напевать после спектакля, обещаем.