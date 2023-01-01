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Черная кошка, белый кот
Черная кошка, белый кот, 1998: актеры и роли
Black Cat, White Cat
Черная кошка, белый кот
1998 / Австрия / Франция / Греция / Германия / США
7.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Черная кошка, белый кот, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эмир Кустурица
Emir Kusturica
В ролях
Байрам Севердзан
Bajram Severdzan
Бранка Катич
Branka Katic
Флориян Айдини
Florijan Ajdini
Забит Мемедов
Zabit Memedov
Сабри Сулеймани
Sabri Sulejmani
Ясар Дестани
Стоян Сотиров
Stoyan Sotirov
Предраг-Пепи Лакович
Любица Аджович
Ljubica Adžović
Мики Манойлович
Miki Manojlovic
Срджан Тодорович
Srđan Todorović
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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