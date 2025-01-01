Меню
Награды и номинации фильма Черная кошка, белый кот 1998

Венецианский кинофестиваль 1998 Венецианский кинофестиваль 1998
Silver Lion
Победитель
Laterna Magica Prize
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1998 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1998
Приз зрительских симпатий
Победитель
