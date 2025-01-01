Меню
Фильмы
Черная кошка, белый кот
Венецианский кинофестиваль 1998
Silver Lion
Победитель
Laterna Magica Prize
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1998
Приз зрительских симпатий
Победитель
