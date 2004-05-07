На безымянной высоте, 2004

Лето 1944 года, Белорусский фронт. На фоне боевых операций по штурму безымянной вражеской высоты 89 разворачиваются истории личных судеб и взаимоотношений чемпионки по стрельбе и снайпера Ольги Позднеевой, бывшего уголовника, а ныне рядового Николая Малахова, лейтенанта-разведчика Алексея Малютина, военного переводчика Кости Горелова и его возлюбленной, связистки Лиды Костроминой.
Сюжет картины построен вокруг борьбы за одну из высот на границе бывшего СССР. Время действия - 1944 год. Переломный момент в освобождении территории Советского Союза от фашистов. В полк прибывает пополнение. Кадровый офицер и бывший уголовник, чемпионка по стрельбе и военный переводчик - Война свела их всех на безымянной высоте.
Здесь, в белорусских лесах, одна начнет дуэль с немецким снайпером, другой поведет на смерть роту разведчиков, но прежде они встретят любовь, но для многих эти горькие дни навсегда останутся самыми счастливыми в жизни.