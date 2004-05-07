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На безымянной высоте На безымянной высоте
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На безымянной высоте, 2004

2004 / Россия / Беларусь
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лето 1944 года, Белорусский фронт. На фоне боевых операций по штурму безымянной вражеской высоты 89 разворачиваются истории личных судеб и взаимоотношений чемпионки по стрельбе и снайпера Ольги Позднеевой, бывшего уголовника, а ныне рядового Николая Малахова, лейтенанта-разведчика Алексея Малютина, военного переводчика Кости Горелова и его возлюбленной, связистки Лиды Костроминой.

  • Четырехсерийный телефильм “На безымянной высоте” вышел на экраны в 2004 году. Двумя годами позже картину смонтировали в формате полнометражной ленты “Высота 89” и показали в широком прокате.
  • Главная музыкальная тема фильма – песня Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского “На безымянной высоте” из фильма “Тишина”. Основой для текста послужила реальная история взятия советскими войсками безымянной высоты в ходе Смоленской операции 1943 года. При штурме выжили только двое солдат Красной армии.
  • Немецкий снайпер из фильма был вооружен “Маузером-98К”, одной из старейших винтовок Вермахта.
  • Режиссер Вячеслав Никифоров рассказывал, что сценарий к фильму был основан на реальных событиях.
  • Грузовик с номером “И 1-72-15”, который можно заметить в первой серии, также был задействован в съемках картины “В августе 44-го…”.

Сюжет картины построен вокруг борьбы за одну из высот на границе бывшего СССР. Время действия - 1944 год. Переломный момент в освобождении территории Советского Союза от фашистов. В полк прибывает пополнение. Кадровый офицер и бывший уголовник, чемпионка по стрельбе и военный переводчик - Война свела их всех на безымянной высоте.

Здесь, в белорусских лесах, одна начнет дуэль с немецким снайпером, другой поведет на смерть роту разведчиков, но прежде они встретят любовь, но для многих эти горькие дни навсегда останутся самыми счастливыми в жизни.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 3 часа 8 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 7 мая 2004
Премьера в мире 7 мая 2004
Возраст 16+
Режиссер
Вячеслав Никифоров
В ролях
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Андрей Голубев
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На безымянной высоте 1 постер
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