Бесспорный шедевр режиссера Хоукса, один из первых гангстерских фильмов, вызвавший многочисленные подражания. Впервые профессиональный преступник представлен с откровенным натурализмом, без всякой романтики и объяснения его злодеяний тяжелым детством и социальной несправедливостью, он живет насилием. Первая сцена показывает Тони Камонте в тени. Он насвистывает итальянскую арию, перед тем как застрелить свою жертву и спокойно уйти. Тони - типичный гангстер той поры: он жесток, груб, нагл и глуп (Трюффо сказал, что Хоукс снимал Муни так, чтобы тот выглядел и двигался как обезьяна). Он любит кричащую одежду, быстрые машины и автоматы, так как из автомата можно быстрее и больше убить людей. В картине убивают 28 человек, многие смерти происходят за кадром. Тони безумно ревнует свою сестру, что косвенно намекает об инцесте. Он работает на Джонни Лово, который, в свою очередь, возглавляет боевиков Большого Луиса, номинального преступного босса города. Тони арестован за убийство, но адвокаты мафии помогают ему выйти на свободу. Тони подбивает Джонни убить Луиса..