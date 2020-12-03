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Постер фильма Лицо со шрамом
7.8
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7.8

Лицо со шрамом

, 1932
Scarface
США / драма, боевик / 18+
Постер фильма Лицо со шрамом
7.8

О фильме

Бесспорный шедевр режиссера Хоукса, один из первых гангстерских фильмов, вызвавший многочисленные подражания. Впервые профессиональный преступник представлен с откровенным натурализмом, без всякой романтики и объяснения его злодеяний тяжелым детством и социальной несправедливостью, он живет насилием. Первая сцена показывает Тони Камонте в тени. Он насвистывает итальянскую арию, перед тем как застрелить свою жертву и спокойно уйти. Тони - типичный гангстер той поры: он жесток, груб, нагл и глуп (Трюффо сказал, что Хоукс снимал Муни так, чтобы тот выглядел и двигался как обезьяна). Он любит кричащую одежду, быстрые машины и автоматы, так как из автомата можно быстрее и больше убить людей. В картине убивают 28 человек, многие смерти происходят за кадром. Тони безумно ревнует свою сестру, что косвенно намекает об инцесте. Он работает на Джонни Лово, который, в свою очередь, возглавляет боевиков Большого Луиса, номинального преступного босса города. Тони арестован за убийство, но адвокаты мафии помогают ему выйти на свободу. Тони подбивает Джонни убить Луиса..

В ролях

Пол Муни
Tony
Энн Дворак
Энн Дворак
Cesca
Карен Морли
Поупи
Осгуд Перкинс
Lovo
Джордж Рафт
Rinaldo
Хенри Гордон
Guarino
Винс Барнетт
Angelo
Борис Карлофф
Борис Карлофф
Gaffney
Пернелл Пратт
Publisher
Талли Маршалл
Managing Editor
Режиссер Ховард Хоукс, Ричард Россон
Сценарист Бен Хект, Сетон И. Миллер, Армитэдж Трэйл, Джон Мэхин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1932
Премьера в мире 31 марта 1932
Дата выхода
23 апреля 1932 Бразилия
7 мая 1932 Великобритания
15 июля 1999 Испания 16
15 ноября 1947 Италия
1 января 1951 СССР
9 апреля 1932 США
17 февраля 1933 Франция
18 сентября 1944 Швеция 15
13 марта 1933 Япония R15+

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG
Бюджет $800 000
Сборы в мире $855
Производство The Caddo Company
Другие названия
Scarface, Caracortada, Lice s ožiljkom, Scarface - Chicagos siste gangster, Лицо со шрамом, A sebhelyes arcú, Arminägu rahva häbiplekk, Arpinaama, Człowiek z blizną, Der Mann mit der Narbe, El terror del hampa, Mặt Sẹo, Narbengesicht, Scarface - Lo sfregiato, Scarface, de getekende, Scarface, el terror del hampa, Scarface, le balafré, Scarface, o Homem da Cicatriz, Scarface: A Vergonha de uma Nação, Scarface: Cara cortada, Scarface: The Shame of the Nation, The Shame of a Nation, Yüzü Damgalı Adam, Zjizvená tvár, Žmogus su randu, Σκάρφεϊς, Лице с белег, Лице са ожиљком, Обличчя зі шрамом, 暗黒街の顔役, 疤面人, A sebhelyesarcú, La pandilla de cara cortada, Yaralı Üz, 스카페이스, Scarface, The Shame of the Nation

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 25 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  490 В жанре «драма»  223 В жанре «боевик»  136 В фильмах США  332 В фильмах 1932 года  3
Обновлено 3 декабря 2020

Цитаты

Tony Camonte Слушай, малыш, в этом деле есть только один закон, которого надо придерживаться, чтобы не попасть в беду: сделай это первым, сделай это сам и продолжай делать это.

Отзывы о фильме

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Лицо со шрамом - смотреть в онлайн-кинотеатре

Лицо со шрамом

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