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Лицо со шрамом
Scarface
Лицо со шрамом,
США
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криминал
драма
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Иммигрант становится главарем гангстеров в США.
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UPI
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Диего Луна не будет сниматься в ремейке гангстерской драмы «Лицо со шрамом»
Кто сыграет культового мафиози вместо него, пока неизвестно.
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7 февраля 2020 15:35
Антуан Фукуа мечтает снять Дэнзеля Вашингтона в ремейке «Лица со шрамом»
Антуан Фукуа, режиссер боевиков «Тренировочный день» и «Великий уравнитель», готовится приступить к съемкам ремейка легендарной криминальной ленты «Лицо со
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1 августа 2018 15:29
Антуан Фукуа снова присматривается к ремейку «Лица со шрамом»
Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великолепная семерка») вновь заинтересовался возможностью переснять криминальную драму «Лицо со шрамом». Фукуа согласился
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28 февраля 2018 12:41
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