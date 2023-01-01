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Лицо со шрамом
Лицо со шрамом, 1932: актеры и роли
Scarface
Лицо со шрамом
1932 / США
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Лицо со шрамом, 1932: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ховард Хоукс
Howard Hawks
Ричард Россон
Richard Rosson
В ролях
Пол Муни
Paul Mooney
Энн Дворак
Ann Dvorak
Карен Морли
Karen Morley
Осгуд Перкинс
Osgood Perkins
Джордж Рафт
George Raft
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