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Лицо со шрамом Лицо со шрамом
Киноафиша Фильмы Лицо со шрамом Лицо со шрамом, 1932: актеры и роли
Scarface Лицо со шрамом 1932 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Лицо со шрамом, 1932: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ховард Хоукс Ховард Хоукс Howard Hawks Ричард Россон Richard Rosson
В ролях
Пол Муни Paul Mooney Энн Дворак Энн Дворак Ann Dvorak Карен Морли Karen Morley Осгуд Перкинс Osgood Perkins Джордж Рафт George Raft
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