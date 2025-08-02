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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1932

Рейтинг фильмов 1932 года

Уродцы 8.2
1 Уродцы
триллер, ужасы 1932, США
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Шанхайский экспресс 7.8
2 Шанхайский экспресс
мелодрама, приключения, драма 1932, США
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Лицо со шрамом 7.8
3 Лицо со шрамом
драма, боевик 1932, США
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Мумия 7.5
4 Мумия
ужасы, фэнтези 1932, США
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Гранд-отель 7.4
5 Гранд-отель
драма 1932, США
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