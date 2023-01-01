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Невидимые дети
Невидимые дети, 2005: актеры и роли
All the Invisible Children
Невидимые дети
2005 / Франция / Италия
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Невидимые дети, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эмир Кустурица
Emir Kusturica
Спайк Ли
Spike Lee
Ридли Скотт
Ridley Scott
Джон Ву
John Woo
Мехди Шариф
Катя Лунд
Kátia Lund
Джордан Скотт
Jordan Scott
Стефано Венерузо
Stefano Veneruso
В ролях
Мария Грация Кучинотта
Maria Grazia Cucinotta
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Келли Макдоналд
Kelly Macdonald
Хэйзел Гудман
Джованни Маурьелло
Giovanni Mauriello
Рози Перес
Rosie Perez
Коати Мунди
Coati Mundi
Эрнесто Махье
Ernesto Mahieux
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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