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Мария Грация Кучинотта
Мария Грация Кучинотта Maria Grazia Cucinotta
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Мария Грация Кучинотта

Maria Grazia Cucinotta

Дата рождения
27 июля 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Мессина, Италия
Рост
178 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Почтальон 7.7
Почтальон (1994)
Морская фиалка 7.3
Морская фиалка (2009)
И целого мира мало 7.3
И целого мира мало (1999)

Фильмография Мария Грация Кучинотта

Моё итальянское лето 4.5
Моё итальянское лето Gli anni belli
комедия 2022, Италия / Португалия / Сербия
Смотреть трейлер
Билеты
Обряд 6.7
Обряд The Rite
драма, триллер, ужасы 2011, США
Смотреть трейлер
Морская фиалка 7.3
Морская фиалка Viola di mare
драма, исторический 2009, Италия
Помпеи 4.4
Помпеи
драма, исторический, мини-сериал 2007, Италия
Приключения итальянцев в Марокко 4.1
Приключения итальянцев в Марокко Last Minute Marocco
комедия 2007, Италия
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Урания 6.5
Урания Uranya
комедия 2006, Греция / Италия
Невидимые дети 7.1
Невидимые дети All the Invisible Children
драма 2005, Франция / Италия
По кусочкам 5.9
По кусочкам Picking Up the Pieces
комедия, сказка 2000, США
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