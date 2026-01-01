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Фильмография
Мария Грация Кучинотта
Maria Grazia Cucinotta
Киноафиша
Персоны
Мария Грация Кучинотта
Мария Грация Кучинотта
Maria Grazia Cucinotta
Дата рождения
27 июля 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Мессина, Италия
Рост
178 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Почтальон
(1994)
7.3
Морская фиалка
(2009)
7.3
И целого мира мало
(1999)
Фильмография Мария Грация Кучинотта
4.5
Моё итальянское лето
Gli anni belli
комедия
2022, Италия / Португалия / Сербия
Смотреть трейлер
Билеты
6.7
Обряд
The Rite
драма, триллер, ужасы
2011, США
Смотреть трейлер
7.3
Морская фиалка
Viola di mare
драма, исторический
2009, Италия
4.4
Помпеи
драма, исторический, мини-сериал
2007, Италия
4.1
Приключения итальянцев в Марокко
Last Minute Marocco
комедия
2007, Италия
Смотреть трейлер
6.5
Урания
Uranya
комедия
2006, Греция / Италия
7.1
Невидимые дети
All the Invisible Children
драма
2005, Франция / Италия
5.9
По кусочкам
Picking Up the Pieces
комедия, сказка
2000, США
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