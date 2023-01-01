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Компаньоны
Компаньоны, 2006: актеры и роли
A Prairie Home Companion
Компаньоны
2006 / США
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Компаньоны, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен
Robert Altman
В ролях
Гаррисон Кейллор
Garrison Keillor
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Лили Томлин
Lily Tomlin
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Джон Си Райли
John C. Reilly
Кевин Клайн
Kevin Kline
Линдси Лохан
Lindsay Lohan
Вирджиния Мэдсен
Virginia Madsen
Л.К. Джоунс
Майя Рудольф
Maya Rudolph
Тим Расселл
Tim Russell
Гефф Шильц
Сью Скотт
Sue Scott
Кристина Седлачек
Джим Уэсткот
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
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