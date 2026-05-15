Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Все части аниме "О моём перерождении в слизь"

Все части аниме "О моём перерождении в слизь"

Погрузитесь в ещё более масштабные приключения Короля Демонов Римуру Темпеста! В этой подборке собраны все полнометражные аниме-фильмы, расширяющие вселенную популярного сериала «О моём перерождении в слизь».

Фильмы созданы студией 8bit и предлагают оригинальные истории, одобренные автором оригинала Фусэ.

По году
Сбросить
О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря
О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря
анимация, фэнтези, боевик, приключения, комедия, аниме 2026, Япония
7.0
О моём перерождении в слизь. Фильм
О моём перерождении в слизь. Фильм
анимация, аниме 2022, Япония
7.0
Сбросить
Жанр
Страна
Год

Хронология фильмов

«О моём перерождении в слизь: Алые связи» (2022)

Первый полнометражный фильм рассказывает отдельную историю, хронологически вписывающуюся между пятым и шестым сезонами аниме. В Королевстве монстров Темпест всё спокойно, пока Римуру не получает тревожные вести из далёкой страны, где живут огненные ликантропы — сородичи его друга Бенимару. Фильм посвящён прошлому Бенимару и его клана, их связи с таинственной девушкой Хихиро и новой угрозе, способной разрушить мир.

«О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря» (2026)

Второй фильм, российская премьера которого запланирована на 2 апреля 2026 года , переносит нас в подводное государство Кайэн. Это история страны, где почитают бога-защитника — Водяного дракона. Когда-то люди скитались по свету в поисках мирной земли, и Водяной дракон даровал им спокойную жизнь. Однако появились те, кто захотел нарушить это спокойствие. Жрица по имени Юра, молящаяся погрузившемуся в долгий сон дракону, вынуждена отправиться на поверхность за помощью. В это время в Темпесте только что завершился Праздник открытия страны, и Римуру с товарищами решили устроить себе небольшие каникулы. Теперь же ради спасения Юры им предстоит погрузиться на дно океана и защитить Синее море от новой угрозы . Смотрите оба фильма по порядку, чтобы насладиться новыми историями о любимых героях (Римуру, Бенимару, Шион, Шуна и других), узнать больше о мире и увидеть захватывающие битвы в полнометражном формате.

Выбор редакции
Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu
Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов
Что смотреть в декабре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Что смотреть в декабре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
Водителям старше 65 лет могут аннулировать права: вот что нужно запомнить, чтобы избежать проблем
Так вот почему у Леголаса никогда не заканчивались стрелы: просто Джексон напортачил, а вот Толкин расписал все до мелочей
Тест для тех, кто знает о кино СССР все: взгляните на 5 кадров и вспомните, что скажут герои
Скандалы вокруг «Одиссеи» стали последней каплей — Нолан заявил об уходе из кино: «Я пока достиг предела»
Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)
Свежий сериал Netflix со звездой «Олдбоя» уже оценили на 7.9: «с первых серий увлекает и не дает заскучать»
Российская версия «Отбросов» даже хуже финала оригинала: британский шедевр пересняли кадр в кадр – ремейк увидели единицы
«”Невский” – еще терпимо, но это – позор»: ИИ выбрал 3 худших сериала в истории НТВ – под раздачу попали даже Шилов с Глухарем
«Герой – шизофреник?»: 8+ миллионов зрителей кинулись смотреть этот русский фильм о войне – половина пожалели (даже «Т-34» круче)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше