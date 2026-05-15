Хронология фильмов

«О моём перерождении в слизь: Алые связи» (2022)

Первый полнометражный фильм рассказывает отдельную историю, хронологически вписывающуюся между пятым и шестым сезонами аниме. В Королевстве монстров Темпест всё спокойно, пока Римуру не получает тревожные вести из далёкой страны, где живут огненные ликантропы — сородичи его друга Бенимару. Фильм посвящён прошлому Бенимару и его клана, их связи с таинственной девушкой Хихиро и новой угрозе, способной разрушить мир.

«О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря» (2026)

Второй фильм, российская премьера которого запланирована на 2 апреля 2026 года , переносит нас в подводное государство Кайэн. Это история страны, где почитают бога-защитника — Водяного дракона. Когда-то люди скитались по свету в поисках мирной земли, и Водяной дракон даровал им спокойную жизнь. Однако появились те, кто захотел нарушить это спокойствие. Жрица по имени Юра, молящаяся погрузившемуся в долгий сон дракону, вынуждена отправиться на поверхность за помощью. В это время в Темпесте только что завершился Праздник открытия страны, и Римуру с товарищами решили устроить себе небольшие каникулы. Теперь же ради спасения Юры им предстоит погрузиться на дно океана и защитить Синее море от новой угрозы . Смотрите оба фильма по порядку, чтобы насладиться новыми историями о любимых героях (Римуру, Бенимару, Шион, Шуна и других), узнать больше о мире и увидеть захватывающие битвы в полнометражном формате.