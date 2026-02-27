|2 April 2026
|Russia
|Пионер
|28 April 2026
|Austria
|12
|30 April 2026
|Brazil
|1 May 2026
|Canada
|PG
|30 April 2026
|Chile
|TE
|30 April 2026
|Colombia
|29 April 2026
|France
|28 April 2026
|Germany
|12
|1 May 2026
|Great Britain
|12A
|7 May 2026
|Greece
|30 April 2026
|Guatemala
|21 May 2026
|Hong Kong
|30 April 2026
|Iceland
|12 year age limit
|8 May 2026
|Indonesia
|30 April 2026
|Israel
|30 April 2026
|Italy
|27 February 2026
|Japan
|30 April 2026
|Kazakhstan
|14+
|30 April 2026
|Kyrgyzstan
|16+
|30 April 2026
|Mexico
|B
|30 April 2026
|Netherlands
|12
|30 April 2026
|Peru
|27 May 2026
|Philippines
|PG
|8 May 2026
|Poland
|30 April 2026
|Portugal
|30 April 2026
|Puerto Rico
|NR
|8 May 2026
|Romania
|14 May 2026
|Singapore
|PG13
|10 June 2026
|South Korea
|15
|29 April 2026
|Switzerland
|1 May 2026
|Taiwan
|30 April 2026
|UAE
|18TC
|1 May 2026
|USA
|PG-13
|30 April 2026
|Ukraine
|30 April 2026
|Uzbekistan
|16+