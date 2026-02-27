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Poster of That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea
7.4
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea - Dubbed trailer
Kinoafisha Films That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea
7.4

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea

, 2026
Gekijou-ban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Soukai no Namida-hen
Japan / Animation, Fantasy, Action, Adventure, Comedy, Anime
Trailers
Going 108
Not going 4
Poster of That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea
7.4
Going 108
Not going 4
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea - Dubbed trailer
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea  Dubbed trailer

Synopsis

After concluding the opening ceremony of the Demon Kingdom Federation Tempest, Rimuru and his companions are invited by the Celestial Emperor Hermesia of the great elven nation – the Magi Dynasty Salion – to visit her private resort island. As the group enjoys their brief vacation, a mysterious woman named Yura appears. A new incident unfolds against the backdrop of the boundless azure sea.

Cast

Kôichi Dômoto
Kôichi Dômoto
Zodon
Takuya Eguchi
Takuya Eguchi
Soei
Makoto Furukawa
Makoto Furukawa
Benimaru
Anzu Haruno
Anzu Haruno
Ramiris
Rina Hidaka
Rina Hidaka
Milim Nava
Mao Ichimichi
Mao Ichimichi
Shion
Hisako Kanemoto
Hisako Kanemoto
Elmesia
Ayako Kawasumi
Ayako Kawasumi
Beretta
Ryûichi Kijima
Ryûichi Kijima
Gido
Chikahiro Kobayashi
Chikahiro Kobayashi
Ranga
Akane Kumada
Akane Kumada
Lynn
Lynn
Luminous Valentine
Director Yasuhito Kikuchi
Writer Fuse, Yasuhito Kikuchi, Toshizo Nemoto, Yasuki Kawakami
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2026
World premiere 27 February 2026
Release date
2 April 2026 Russia Пионер
28 April 2026 Austria 12
30 April 2026 Brazil
1 May 2026 Canada PG
30 April 2026 Chile TE
30 April 2026 Colombia
29 April 2026 France
28 April 2026 Germany 12
1 May 2026 Great Britain 12A
7 May 2026 Greece
30 April 2026 Guatemala
21 May 2026 Hong Kong
30 April 2026 Iceland 12 year age limit
8 May 2026 Indonesia
30 April 2026 Israel
30 April 2026 Italy
27 February 2026 Japan
30 April 2026 Kazakhstan 14+
30 April 2026 Kyrgyzstan 16+
30 April 2026 Mexico B
30 April 2026 Netherlands 12
30 April 2026 Peru
27 May 2026 Philippines PG
8 May 2026 Poland
30 April 2026 Portugal
30 April 2026 Puerto Rico NR
8 May 2026 Romania
14 May 2026 Singapore PG13
10 June 2026 South Korea 15
29 April 2026 Switzerland
1 May 2026 Taiwan
30 April 2026 UAE 18TC
1 May 2026 USA PG-13
30 April 2026 Ukraine
30 April 2026 Uzbekistan 16+
Worldwide Gross $7,400,334
Production 8bit
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Cartoon rating

7.4
Rate 24 votes
6.1 IMDb
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In overall ranking  1245 In the Animation genre  204 In the Fantasy genre  95 In the Action genre  272 In the Adventure genre  286 In the Comedy genre  269 In the Anime genre  34 In films of Japan  58 In films of 2026  31
Updated 20 July 2026

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That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea - Dubbed trailer
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea Dubbed trailer
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