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Анастасия Куимова
Анастасия Куимова
О персоне
Фильмография
Анастасия Куимова
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Дата рождения
11 октября 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Красноярск, Россия
Рост
172 см
Биография Анастасии Куимовой
Родилась 11 октября 1993 года. Красноярск, Россия.
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Фильмография Анастасии Куимовой
#c_училища
драма
2021, Россия
0.0
Хандра
комедия
2020, Россия
6.0
Рассвет
ужасы
2019, Россия
3.0
Ложь или действие
драма
2017, Россия
0.0
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