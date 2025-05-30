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Клуб убийств по четвергам
Клуб убийств по четвергам
The Thursday Murder Club
Напомним о выходе в прокат
комедия
криминал
детектив
Клуб убийств по четвергам
teaser
teaser
Страна
США
Год выпуска
2025
Производство
Amblin Entertainment, Jennifer Todd Pictures, Maiden Voyage Pictures
Другие названия
The Thursday Murder Club, 週四謀殺俱樂部, El club del crimen de los jueves, Il club dei delitti del giovedì, O clube do crime das Quintas-Feiras, Torsdagsmordklubben, 周四推理俱乐部
Режиссер
Крис Коламбус
В ролях
Пирс Броснан
Генри Ллойд-Хьюз
Дэниэл Мейс
Наоми Аки
Джонатан Прайс
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Новости о фильме
Хелен Миррен и Пирс Броснан становятся сыщиками в трейлере комедии «Клуб убийств по четвергам»
Премьера на стриминге состоится 28 августа.
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30 мая 2025 15:25
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