«Клуб убийств по четвергам»: Рецензия Киноафиши

2 сентября 2025 10:24
Обаятельный детектив для семейного просмотра.

Бывшая медсестра Джойс (Селия Имри) решает обосноваться в элитном поселке для пенсионеров Куперсчейз, где жизнь кипит активнее, чем у многих молодых: йога, стрельба из лука, разведение лам. А еще — расследование нераскрытых убийств. Джойс становится членом местного «клуба убийств по четвергам», куда входят также разведчица Элизабет (Хелен Миррен), психиатр Ибрагим (Бен Кингсли) и профсоюзный активист Рон (Пирс Броснан). Пока детективы-любители разгадывают головоломки прошлого, в их жизни появляется настоящее преступление. Один из владельцев Куперчейз найден мертвым, а подозрения закономерным образом падают на его делового партнера, который хочет построить на месте поселка жилой комплекс. Неугомонный квартет берется за дело, пуская в ход не только дедукцию, но и обаяние, хитрость и парочку домашних тортиков.

В основе фильма — одноименный дебютный роман телеведущего Ричарда Османа, изданный в 2020 году. Уже к 2021 году количество проданных экземпляров перевалило за миллион. Автор, вдохновленный успехом, продолжил серию и написал еще несколько детективов о пожилых любителях тру-крайма. В том же 2020 году было объявлено, что роман экранизируют, а продюсером проекта станет сам Стивен Спилберг. В 2024 году режиссером фильма был назначен Крис Коламбус, известный по первым частям «Гарри Поттера» и самой новогодней комедии «Один дома».

Выбор режиссера во многом определяет уютную и добрую атмосферу картины. Фильм сознательно уходит от закрученной детективной интриги (которая, откровенно говоря, довольно слабая — угадать убийцу можно буквально в самом начале) и делает ставку на героев. Каждый из четверки детективов прописан виртуозно. Сдержанная, статная Элизабет, у которой всегда найдутся нужные знакомства и связи. Харизматичный и темпераментный Рон, готовый хоть организовать пикет, хоть разыграть перед полицейскими роль беспомощного старика. Проницательный Ибрагим, отлично считывающий нюансы поведения и выстраивающий безукоризненные логические цепочки. И, наконец, сердце клуба — добродушная Джойс, которая и домашним пирогом угостит, и на экстренное собрание созовет.

При всей своей легкости фильм не игнорирует болезненные вопросы, связанные со старением. На контрасте с бодрыми участниками клуба особо драматична роль близкой подруги Элизабет Пенни, которая раньше тоже занималась расследованием преступлений, а теперь прикована к постели в хосписе. Не менее трогательна и линия отношений Элизабет с ее мужем Стивеном (Джонатан Прайс) — успешным писателем, страдающим деменцией.

«Клуб убийств по четвергам» затрагивает острые неоднозначные темы (нелегальные мигранты, предвзятое отношение к женщине-полицейскому, недобросовестные застройщики), но не углубляется в них и не превращает легкий детектив в морализаторскую драму. Это, скорее, фон, необходимый героям для их расследования.

Фильм, с одной стороны, наследует традициям романов Агаты Кристи, с другой — продолжает заданный картиной «Достать ножи» тренд комедийных детективов, подкупающих своей нарочитой простотой и шармом. «Клуб убийств по четвергам» — ненавязчивое кино, которое идеально подойдет для уютного семейного вечера с горячим чаем и кусочком ароматного пирога.

Арина Виногородская
