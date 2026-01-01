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Этьен Гиллу-Керверн
Этьен Гиллу-Керверн Etienne Guillou-Kervern
Киноафиша Персоны Этьен Гиллу-Керверн

Этьен Гиллу-Керверн

Etienne Guillou-Kervern

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

На произвол судьбы 7.6
На произвол судьбы (2026)
Мечтать не вредно 7.4
Мечтать не вредно (2026)
Дело №137 6.5
Дело №137 (2025)

Фильмография Этьен Гиллу-Керверн

Мечтать не вредно 7.4
Мечтать не вредно Le rêve américain
комедия, спорт, биография, мелодрама 2026, Франция / Канада
Смотреть трейлер
На произвол судьбы 7.6
На произвол судьбы L'Abandon
драма 2026, Франция
Смотреть трейлер
Дело №137 6.5
Дело №137 Dossier 137
криминал, драма 2025, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Никто не узнает 5.9
Никто не узнает Le Roi Soleil
криминал, драма, триллер 2025, Франция
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