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Наталья Качалова
Nataliya Kachalova
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Персоны
Наталья Качалова
Наталья Качалова
Nataliya Kachalova
Дата рождения
20 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Смоленск, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
Современник. Основная сцена
Современник. Другая сцена
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах
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Популярные фильмы
6.5
В списках не значился
(2025)
0.0
Из Сибири с любовью
(2016)
Фильмография Наталья Качалова
6.5
В списках не значился
V spiskakh ne znachilsya
военный, исторический
2025, Россия / Беларусь
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Из Сибири с любовью
комедия, мелодрама
2016, Россия
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Другие проекты Наталья Качалова
16+
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16+
Наследники
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18+
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