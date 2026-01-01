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Наталья Качалова
Наталья Качалова Nataliya Kachalova
Киноафиша Персоны Наталья Качалова

Наталья Качалова

Nataliya Kachalova

Дата рождения
20 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Смоленск, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса
В каком театре играет

Популярные фильмы

В списках не значился 6.5
В списках не значился (2025)
Из Сибири с любовью 0.0
Из Сибири с любовью (2016)

Фильмография Наталья Качалова

В списках не значился 6.5
В списках не значился V spiskakh ne znachilsya
военный, исторический 2025, Россия / Беларусь
Смотреть трейлер
Из Сибири с любовью
Из Сибири с любовью
комедия, мелодрама 2016, Россия
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Другие проекты Наталья Качалова
Ревизор
16+

Ревизор

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Наследники
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