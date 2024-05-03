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Плоть богов
Плоть богов
Flesh of the Gods
18+
Напомним о выходе в прокат
триллер
Страна
США
Производство
Hyperobject Industries, Mad Gene Media
Другие названия
Flesh of the Gods
Режиссер
Панос Косматос
В ролях
Кристен Стюарт
Оскар Айзек
Элизабет Олсен
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Новости о фильме
Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют в триллере о вампирах «Плоть богов»
Создатели обещают интригующее зрелище на стыке фантазий и ночных кошмаров.
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3 мая 2024 11:22
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