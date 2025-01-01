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Не_жилец
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Фильмы и сериалы похожие на Не_жилец
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Вся информация о фильме
Я плюю на ваши могилы 3
ужасы, триллер
2015, США
5.0
Я плюю на ваши могилы 2
триллер, ужасы
2014, США
6.0
Судная ночь
ужасы, триллер, фантастика
2013, США
6.0
Соломенные псы
триллер
2011, США
6.0
Я плюю на ваши могилы
ужасы
2010, США
7.0
Последний дом слева
ужасы, триллер
2009, США
6.0
Райское озеро
триллер
2008, Великобритания
6.0
Забавные игры
ужасы, триллер
2007, Великобритания / США / Франция
6.0
Забавные игры
ужасы, триллер, драма
1997, Австрия
7.0
Страх
драма, триллер, ужасы
1996, США
6.0
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Как приручить дракона
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
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2025, США, боевик, приключения, комедия
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2025, США, мелодрама
Плагиатор
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
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2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
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2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
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2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
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2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
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