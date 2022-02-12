В ролях
Francisco Berdiales
Primo argentino
Juan Barranco
Comida familiar
Giancarlo de la Torre
Chuchito
Perla Domínguez
Novia de Lupe
Nicolás Ezcurdia
Adolescente bailando
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Santiago Pedroncini
Детали фильма
Страна
Аргентина / Мексика / США
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
2 апреля 2023
Премьера в мире
12 февраля 2022
Дата выхода
|14 марта 2024
|Литва
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|N13
|3 августа 2023
|Словакия
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|15
|3 августа 2023
|Чехия
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|15+
Бюджет
18 400 000 MXN
Производство
CTT Exp & Rentals, Cactus Film & Video, Cárcava Cine
Другие названия
Manto de gemas, Robe of Gems, Ukryty klejnot, Мантия из самоцветов, 荒墨生存法則