Страна Аргентина / Мексика / США

Продолжительность 1 час 58 минут

Год выпуска 2022

Премьера онлайн 2 апреля 2023

Премьера в мире 12 февраля 2022

Дата выхода 14 марта 2024 Литва N13 3 августа 2023 Словакия 15 3 августа 2023 Чехия 15+

Бюджет 18 400 000 MXN

Производство CTT Exp & Rentals, Cactus Film & Video, Cárcava Cine