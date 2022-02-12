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Постер фильма Мантия из самоцветов
5.5
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5.5

Мантия из самоцветов

, 2022
Manto de gemas
Аргентина, Мексика, США / криминал, драма, детектив / 18+
Постер фильма Мантия из самоцветов
5.5

В ролях

Francisco Berdiales
Primo argentino
Reina Carmona
Hija
Yaretzi Cazares
Bebé
Yadira Cleto
Policía 2
Montserrat Colsá
Juana
Juan Barranco
Comida familiar
Giancarlo de la Torre
Chuchito
Perla Domínguez
Novia de Lupe
Oscar Díaz
Chevro
Nicolás Ezcurdia
Adolescente bailando
Mario Flores
Mario
Oscar Diaz
Chevro
Режиссер Наталия Лопес
Сценарист Наталия Лопес
Композитор Santiago Pedroncini
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Мексика / США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 апреля 2023
Премьера в мире 12 февраля 2022
Дата выхода
14 марта 2024 Литва N13
3 августа 2023 Словакия 15
3 августа 2023 Чехия 15+
Бюджет 18 400 000 MXN
Производство CTT Exp & Rentals, Cactus Film & Video, Cárcava Cine
Другие названия
Manto de gemas, Robe of Gems, Ukryty klejnot, Мантия из самоцветов, 荒墨生存法則

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 27 февраля 2024

Отзывы о фильме

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