Киноафиша Фильмы Мантия из самоцветов Награды и номинации фильма Мантия из самоцветов

Награды и номинации фильма Мантия из самоцветов 2022

Берлинале 2022 Берлинале 2022
Приз жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
