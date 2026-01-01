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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Наталия Лопес
Natalia López
Киноафиша
Персоны
Наталия Лопес
Наталия Лопес
Natalia López
Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Наше время
(2018)
5.5
Мантия из самоцветов
(2022)
Фильмография Наталии Лопес
5.5
Мантия из самоцветов
Manto de gemas
криминал, драма, детектив
2022, Аргентина / Мексика / США
7
Наше время
Nuestro tiempo
драма
2018, Германия / Дания / Мексика / Франция / Швеция
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