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Скоро в прокате "Юра дворник"
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Фильмография
Артюс
Artus
Киноафиша
Персоны
Артюс
Артюс
Artus
Дата рождения
17 августа 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ле-Шене, Франция
Популярные фильмы
Мажоры на мели
(2021)
6.0833335
Не звезди!
(2022)
6.0384617
Банды Парижа
(2023)
4.4545455
Фильмография Артюс
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Триллер
Год
Все
2023
2022
2021
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
4.5
Банды Парижа
Apache
боевик, триллер, драма, исторический
2023, США / Таиланд
Билеты
6
Не звезди!
Menteur
комедия
2022, Франция
Смотрите на
6.1
Мажоры на мели
Pourris gâtés
комедия
2021, Франция
Смотрите за 1
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