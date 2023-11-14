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Киноафиша Новости Клоун Арт кладет подарки под елку в тизере «Ужасающего 3»

Клоун Арт кладет подарки под елку в тизере «Ужасающего 3»

14 ноября 2023 15:55
Клоун Арт кладет подарки под елку в тизере «Ужасающего 3»

Действие триквела развернется на Рождество.

В сети появился первый тизер насмешливого слэшера «Ужасающий 3», в котором дьявольский мим по имени Арт вновь вершит кровавое ультранасилие. Действие первых двух фильмов разворачивается на Хэллоуин, но в третьей части события будут иметь место на Рождество.

В тизере маленький мальчик просыпается в рождественскую ночь от шума, которых доносится с первого этажа. Взяв свою любимую игрушку, мальчик спускается в гостиную, где видит Санта Клауса, который кладет под елку коробки с подарками. Однако затем выясняется, что в красное одеяние облачен клоун Арт, уже успевший достать топор. Завершает ролик сцена с забрызганным кровью Артом, который ест печенье с молоком.

Намек на зверское убийство невинного ребенка — трюк в духе «Ужасающего». В мире, созданном режиссером и сценаристом Дэмиеном Леоне, жертвой безжалостного клоуна может стать любой. В конце второго фильма выяснилось, что Арт является не человеком, а демонической сущностью, способной к возрождению.

В «Ужасающем 3» вернутся Сиенна Шоу (Лорен ЛаВера) и Виктория Хейс (Саманта Скаффиди), исполнившие главные роли в двух предыдущих частях. Арта вновь воплотит Дэвид Ховард Торнтон.

«Ужасающий 3» выйдет в американский прокат 25 октября.

Фото: Cinedigm
Елена Королева
Елена Королева
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